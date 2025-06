Pagamenti elettronici commissioni alte

La crescita dei pagamenti digitali sta trasformando il nostro modo di fare acquisti, offrendo comodità e rapidità. Tuttavia, dietro questa rivoluzione si celano spesso costi elevati che gravano sulle piccole imprese, mettendo a rischio la loro competitività. Fipe Confcommercio Grosseto evidenzia come le commissioni ancora troppo alte rappresentino una sfida significativa, specialmente per gli esercenti locali. È fondamentale trovare soluzioni per rendere i pagamenti elettronici più sostenibili e accessibili a tutti.

La crescente diffusione dei pagamenti digitali sta rivoluzionando il modo di fare acquisti, ma dietro questa evoluzione si nascondono sfide economiche che preoccupano gli esercenti locali. A mettere in luce il problema è Fipe Confcommercio Grosseto, che sottolinea i costi ancora elevati delle transazioni elettroniche, in particolare per le piccole imprese. Secondo un'indagine di Banca Italia, il 38,4% delle transazioni nazionali avviene tramite strumenti digitali, un dato in costante crescita. Tuttavia, il costo medio di una transazione elettronica si attesta ancora a 0,28 euro, superiore ai 0,23 euro del contante.

