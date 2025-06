Padre arrestato a Foligno per violenza sessuale sulla figlia minorenne l' avrebbe fatta stuprare pure da altri

Un episodio scioccante scuote Foligno: un padre di 41 anni è stato arrestato con l’accusa gravissima di violenza sessuale sulla propria figlia minorenne, coinvolgendo anche altri. La scoperta, denunciata dalla stessa moglie, mette in luce un orrore inaudito che ha sconvolto la comunità. È un richiamo urgente alla necessità di tutelare le vittime e di rafforzare i controlli contro simili abusi.

