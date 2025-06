Pace dopo la lite e la denuncia ma il giudice non toglie il divieto di possesso di armi e munizioni

Dopo una turbolenta lite e una denuncia, la coppia ha finalmente ritrovato la pace e il Tribunale per i minorenni ha revocato la sospensione della potestà genitoriale, riunendo nuovamente famiglia e figli. Tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha deciso di mantenere il divieto di possesso di armi e munizioni, sottolineando che la sicurezza pubblica rimane una priorità. A...

