Pace armata nel Pd Il soccorso dei big salva il segretario Biagioni e gli equilibri interni

Nel cuore del Pd, la pace armata si conferma: il soccorso ai big e la tenuta del segretario Biagioni sono la chiave per mantenere gli equilibri interni. Dopo una riunione tumultuosa, la direzione di martedì si sposterà a Galciana per continuare il confronto, mentre Biagioni, forte della sua posizione, si prepara a resistere. La partita è aperta e il futuro del partito si gioca tra le mura interne, in un delicato equilibrio da preservare.

Pace armata, oggi il bis. La direzione fiume dei dem di martedì avrĂ una seconda puntata a Galciana per continuare il confronto dopo la bufera che ha investito sindaca, Comune e Pd. Il segretario Marco Biagioni dopo la relazione di sette cartelle resta in sella, non ha intenzione di mollare. Nessuno formalmente ha chiesto le sue dimissioni con mozioni o interventi espliciti l’altra sera a Vergaio. E lui pur assumendosi “la piena responsabilitĂ di questo momento politico“ sottolinea al tempo stesso “nessun passo indietro, nessuna ammissione di colpevolezza rispetto ad un Partito che agisce nella trasparenza, affermando con forza il valore, l’impegno e il lavoro quotidiano per contrastare ogni forma di abuso, d’ingiustizia e opacità “. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pace armata nel Pd. Il soccorso dei big salva il segretario Biagioni e gli equilibri interni

