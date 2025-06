Pablo Trincia | la nostra intervista video per Il Cono d' Ombra - La storia di Denis Bergamini da domani su Sky e NOW

Scopri in anteprima il volto dietro alla nuova emozionante docuserie di Pablo Trincia, "Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini". Un viaggio tra mistero e verità , che arriverà su Sky e Now il 27 e 28 giugno. Non perdere la nostra esclusiva intervista video, un'anticipazione imperdibile di questa appassionante indagine che illuminerà una delle pagine più oscure dello sport italiano.

In quattro puntate arriva il 27 e 28 giugno Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e Sky Sport la nuova, appassionante docuserie di Pablo Trincia, Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini. Ecco la nostra video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Pablo Trincia: la nostra intervista video per Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini, da domani su Sky e NOW

In questa notizia si parla di: pablo - trincia - nostra - intervista

Pablo Trincia racconta il caso Denis Bergamini. Quando esce il nuovo podcast - Pablo Trincia, autore di successo di “E poi il silenzio”, torna con un nuovo podcast su Sky e Sky TG24, dedicato al controverso caso di Denis Bergamini.

Bellissima serata ieri con Pablo Trincia e Davide Tonelli Galliera in occasione della presentazione del libro "Io, bambino zero" edito da Vallardi Editore. Per chi si fosse perso la mia intervista con Davide realizzata per DarkSide - Storia Segreta d'Italia lascio il li Vai su Facebook

Pablo Trincia: la nostra intervista video per Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini, da domani su Sky e NOW; Pablo Trincia, un podcast che funziona è come uno spogliarello; Pablo Trincia: Raccontare Rigopiano? Il dolore ti resta dentro. In futuro vorrei occuparmi di fiction.

Pablo Trincia: la nostra intervista video per Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Berganini, da domani su Sky e NOW - In quattro puntate arriva il 27 e 28 giugno Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e Sky Sport la nuova, appassionante docuserie di Pablo Trincia, Il Cono d'Ombra - Segnala comingsoon.it

Il disastro di Rigopiano, intervista Pablo Trincia - Movieplayer.it - Abbiamo intervistato Pablo Trincia per chiedergli qualcosa in più su questo nuovo progetto. movieplayer.it scrive