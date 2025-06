PA Zangrillo annuncia | oltre 260 procedure semplificate presto nuove misure Tutte le novità su controlli pratiche artigiane interoperabilità e consultazione pubblica

PA, Zangrillo annuncia: oltre 260 procedure semplificate e nuove misure all'orizzonte. Un cambiamento deciso, concreto e già in atto, che trasforma la pubblica amministrazione rendendola più efficiente e vicina ai cittadini. Con numeri che parlano chiaro, il ministro per la PA conferma: nessun passo indietro, solo avanti. E il futuro promette ancora innovazioni: scopriamo insieme le sfide e le opportunità di questa rivoluzione digitale.

Nessun passo indietro, nessuna promessa vaga: la semplificazione della Pubblica amministrazione è realtà, e i numeri lo dimostrano. Paolo Zangrillo, ministro per la PA, ha annunciato in Commissione parlamentare che l’obiettivo delle 260 procedure semplificate è stato non solo raggiunto, ma superato. E il percorso non si ferma qui: un nuovo pacchetto di misure è già pronto per il Consiglio dei ministri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it