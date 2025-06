PA Paolo Capone Leader UGL | Fondamentale proseguire sulla strada della semplificazione e digitalizzazione amministrativa

Paolo Capone, leader UGL, sottolinea con fermezza l’importanza di continuare sulla strada della semplificazione e digitalizzazione amministrativa, pilastri fondamentali del PNRR. Condividendo le parole del Ministro Zangrillo, evidenzia come queste riforme rappresentino un’occasione storica per rendere la macchina pubblica più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Solo attraverso un impegno deciso possiamo costruire un futuro più snello e digitale per il nostro Paese.

"Condividiamo le considerazioni del Ministro Zangrillo, sull'importanza di proseguire sulla strada della sburocratizzazione, della semplificazione e digitalizzazione amministrativa, cardine del PNRR. Le riforme in atto rappresentano un'opportunità storica per rendere la macchina pubblica più efficie.

