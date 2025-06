Oxfam Italia charity partner ufficiale del Mengo music fest edizione 2025

Arezzo, 26 giugno 2025 – Unendo le note di artisti straordinari alla forza di un impegno sociale, Oxfam Italia diventa partner ufficiale del Mengo Music Fest 2025. Questa collaborazione vuole dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato, sfruttando il potere universale della musica per sensibilizzare e creare un impatto reale. Dallo stand all’interno del festival, dal 8 al 13 luglio, insieme possiamo fare la differenza.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Dar voce a chi troppo spesso resta inascoltato, attraverso la musica che ha il potere unico di unire le persone. Da questa visione condivisa nasce la partnership tra il Mengo Music Fest 2025 e Oxfam Italia, organizzazione umanitaria impegnata a contrastare la disuguaglianza e portare acqua pulita nelle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Allo stand presente all’interno d el Festival dall’8 al 13 luglio ad Arezzo, con i volontari sarà possibile conoscere il lavoro umanitario di Oxfam Italia – che ha la sua sede nazionale a Firenze – e i suoi progetti attivi in oltre 70 Paesi, volti a garantire diritti e giustizia a milioni di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oxfam Italia charity partner ufficiale del Mengo music fest edizione 2025

