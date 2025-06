Otto progetti per l’Appennino che verrà

Otto progetti innovativi prenderanno vita nell’Appennino emiliano grazie ad Aspira, il programma di sviluppo socioeconomico promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Con un investimento di 200mila euro nel 2025, questa iniziativa punta a valorizzare ambiente, sostenibilità, partecipazione e reti interconnesse. Presentato ieri presso la sede della Fondazione, Aspira si configura come un percorso che mette al centro le persone, le comunità e il loro futuro.

