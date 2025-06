Otto morti e almeno quattrocento feriti nelle manifestazioni in Kenya

Nel cuore del Kenya, il primo anniversario delle proteste ha segnato un momento di grande tensione e dolore: otto vite spezzate e centinaia di feriti testimoniano la gravità delle recenti manifestazioni contro la corruzione e il crescente peso fiscale. Un segnale forte della volontà popolare di cambiare rotta, ma anche un campanello d’allarme per il paese e la comunità internazionale. Leggi...

Otto persone sono morte e almeno quattrocento sono rimaste ferite il 25 giugno nelle manifestazioni in Kenya nel primo anniversario dell'inizio dell'ondata di proteste del 2024 contro la corruzione e un progetto di aumento delle tasse.

