Otto attività sospese nove lavoratori in nero e 150 mila euro di sanzioni | nei guai hotel e aziende edili

legalità e tutela dei diritti dei lavoratori. Un intervento deciso per contrastare il lavoro nero e promuovere un mercato più equo e trasparente, dimostrando che la tutela delle regole è fondamentale per un’economia sana e sostenibile.

Scoperti nove lavoratori in nero, otto attività sospese tra strutture ricettive e aziende edili, sanzioni per complessivi 150 mila euro. E’ questo il bilancio di un’operazione guidata dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), volta a verificare il rispetto della normativa sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: otto - attività - sospese - nove

Otto attività sospese, nove lavoratori in nero e 150 mila euro di sanzioni: nei guai hotel e aziende edili; Attività sospese e lavoratori irregolari: maxi blitz nel Tarantino; Taranto, sanzioni per oltre 100mila euro a tre imprese: scoperti 8 lavoratori in nero.