Ostia paura nella notte | esplosione in una palestra

Una notte di paura a Ostia, dove un’esplosione sconvolge una palestra in Via delle Azzorre. Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, gestendo la situazione con professionalità e senza feriti. I danni sono ingenti, ma l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause di questa potente deflagrazione. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità ostiense.

Ostia, 26 giugno 2025- Nella notte alle ore 03:00 circa, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia sono stati chiamati a intervenire in Via delle Azzorre, 445, a seguito di un’esplosione causata da una sostanza esplodente. L’intervento dei vigili del fuoco ha visto l’impiego di un’autoscala e un’autobotte per gestire l’emergenza. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra le persone presenti. Tuttavia, l’esplosione ha causato danni significativi a un’attività commerciale, ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze e alla facciata del palazzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli artificieri della Polizia di Stato, il 118 e la Polizia di Roma Capitale, ciascuno per le proprie competenze specifiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

