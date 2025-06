Ostia esplode una bomba davanti alla palestra Di Napoli Il comico Enzo Salvi | Una scena da guerra

Un episodio che ricorda una scena da guerra, ma questa volta si tratta di un atto inquietante avvenuto a Ostia. La notte tra il 25 e il 26 giugno, un'esplosione ha scosso i residenti, lasciando dietro di sé danni e interrogativi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la scena solleva molte domande sulle motivazioni e sulla sicurezza del quartiere. La denuncia social di «Er ...» continua a far discutere, evidenziando come eventi così possano scuotere la tranquillità di una comunità .

Intorno alle 2.30 della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno una forte esplosione ha svegliato i residenti di Ostia. Una bomba confezionata a mano ha fatto saltare in aria l’ingresso della palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la facciata del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati per strada sono rimasti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. La denuncia social di «Er Cipolla». Tra i primi a dare la notizia dell’esplosione in via delle Azzorre c’è il comico Enzo Salvi, noto come «Er Cipolla», che sui social pubblica alcuni video dei residenti scesi per strada dopo l’esplosione e scrive: «Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe una scena da guerra . 🔗 Leggi su Open.online

