Ostia bomba contro la palestra dell’ex pugile Di Napoli | indagini in corso

Una notte di tensione a Ostia, dove un'esplosione devastante davanti alla palestra di un ex pugile napoletano ha scosso la tranquillità della zona. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati ingenti e le indagini sono già in corso per chiarire le cause di questa bomba. Tra i testimoni, anche il noto comico Enzo Salvi, che ha documentato l'accaduto sui social. Le autorità lavorano senza sosta per fare luce su questo episodio inquietante, e le scoperte potrebbero cambiare tutto.

L'esplosione è avvenuta nella notte tra le 2.30 e le 3 a Ostia, dinanzi all'ingresso di Di Napoli boxing team. Secondo quanto riferito dagli agenti, nessuna persona è rimasta ferita, ma la deflagrazione ha provocato danni ai veicoli parcheggiati e alla facciata del palazzo coinvolto. Tra i residenti scesi in strada dopo lo scoppio, anche il comico Enzo Salvi, uno dei primi ad aver documentato l'accaduto sui social. Immediato l'inizio delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ostia, bomba contro la palestra dell’ex pugile Di Napoli: indagini in corso

In questa notizia si parla di: ostia - napoli - bomba - palestra

