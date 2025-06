Ostia bomba contro la palestra dell’ex campione pugilato Di Napoli | indagini in corso

Un episodio inquietante scuote Ostia: una bomba ha colpito la palestra dell’ex campione di pugilato di Napoli, Di Napoli Boxing Team, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono consistenti. Le autorità hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questo atto vandalico. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che sta facendo parlare tutta la città.

L'esplosione è avvenuta nella notte tra le 2.30 e le 3 a Ostia, dinanzi all'ingresso di Di Napoli boxing team. Secondo quanto riferito dagli agenti, nessuna persona è rimasta ferita, ma la deflagrazione ha provocato danni ai veicoli parcheggiati e alla facciata del palazzo coinvolto. Tra i residenti scesi in strada dopo lo scoppio, anche il comico Enzo Salvi, uno dei primi ad aver documentato l'accaduto sui social. Immediato l'inizio delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ostia, bomba contro la palestra dell’ex campione pugilato Di Napoli: indagini in corso

