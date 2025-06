Ostia bomba carta contro una palestra FdI | Massimo impegno contro la criminalità romana

Un’altra scena di violenza scuote Ostia, una bomba carta contro la palestra di boxe Di Napoli nel cuore di Via delle Azzorre. Un gesto intimidatorio che dimostra quanto la criminalità romana continui a infangare questa zona, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e del movimento FDI contro il degrado. È fondamentale unire le forze per restituire sicurezza e serenità ai cittadini di Ostia, perché solo con il massimo impegno possiamo sperare in un futuro migliore.

Ostia ancora nella morsa dei clan. A rimanere seriamente danneggiata la palestra boxe Di Napoli. Una bomba carta piazzata davanti davanti alla saracinesca che ha sventrato la serranda e i locali di Via delle Azzorre 451. L’esplosione di Ostia. Forte il boato che ha risvegliato buona parte degli abitanti di Ostia. L’esplosione oltre ad aver interessato la palestra ha danneggiato dei motorini, un’automobile e un negozio vicino, annerendo la facciata del palazzo. In fuga gli abitanti della palazzina, evacuati a scopo precauzionale dai soccorritori. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche gli artificieri della questura di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ostia, bomba carta contro una palestra. FdI: “Massimo impegno contro la criminalità romana”

In questa notizia si parla di: ostia - bomba - carta - palestra

Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: danni ad attività e auto - Un’esplosione di una bomba carta davanti a una palestra di boxe a Ostia ha scosso la notte, causando danni alle auto e alla facciata di un edificio senza feriti.

Translate postUna bomba carta è esplosa nella notte a Ostia davanti alla palestra di boxe Di Napoli. Vai su X

Bomba carta nella notte contro la palestra Di Napoli: paura a Ostia https://l-nk.it/ChwKQU Vai su Facebook

Esplosione nella notte ad Ostia: bomba carta contro la palestra Di Napoli; Paura a Ostia, bomba carta esplode davanti alla palestra di Gianni Di Napoli; Esplosione a Ostia, bomba davanti alla palestra Di Napoli in via delle Azzorre: il video.

Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto ... Secondo tg24.sky.it

Bomba carta contro palestra di boxe a Ostia: danni al locale e alle auto – Video - Esplosione di una bomba carta nella notte ad Ostia davanti alla palestra dell’ex campione di boxe Gianni Di Napoli. Segnala ilfattoquotidiano.it