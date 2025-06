Ospitò una cena di gala per il G7 ma era sotto sequestro | indagato il titolare di un ristorante di Como

Un episodio che scuote il mondo della ristorazione e della politica locale: Francesco Cavadini, ex sindaco di Brienno e proprietario del rinomato Crotto dei Platani sul Lago di Como, torna sotto inchiesta. La sua struttura, teatro di una prestigiosa cena di gala in occasione del G7 dello scorso ottobre, si trova ora al centro di un’indagine che solleva dubbi e polemiche. Cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda?

È finito di nuovo sotto inchiesta Francesco Cavadini, ex sindaco di Brienno (nel Comasco) e titolare del ristorante Crotto dei Platani, sul lago di Como, che lo scorso ottobre accolse per una cena di gala gli ospiti del G7 «Como Lake 2024». L’esclusivo locale di Cavadini fu scelto per ospitare un’elegante cena a margine dell’evento dedicato all’innovazione tecnologica e organizzato su iniziativa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti. L’accusa di «violazione di sigilli». Secondo quanto riporta La Provincia di Como, nell’occasione della cena di gala Cavadini aveva rimosso i sigilli posti dai carabinieri forestali. 🔗 Leggi su Open.online

