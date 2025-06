Ospedale Niguarda cartello impone a pazienti esibizione documento valido durante accettazione Pd polemico | Discriminazione incostituzionale

Una disposizione dell’Ospedale Niguarda che impone ai pazienti di esibire un documento valido durante l’accettazione ha sollevato polemiche e sospetti di discriminazione incostituzionale. A denunciare questa pratica, sorprendentemente, è stato il PD con un’interrogazione in Regione Lombardia, firmata dalla consigliera Paola Bocci e dal capogruppo Pierfrancesco Majorino. La questione apre un dibattito importante sulla tutela dei diritti dei pazienti e sulla liceità delle procedure adottate dall’istituto.

A sollevare il caso è stato stranamente il Pd, attraverso un'interrogazione in Regione Lombardia firmata dalla consigliera Paola Bocci e dal capogruppo Pierfrancesco Majorino "Si comunica che ai fini della corretta identificazione della persona, i pazienti in fase d'accettazione amministrativ.

