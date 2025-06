Osimo piange Piero Sabbatini ex presidente della grande Osimana

Osimo piange la scomparsa di Piero Sabbatini, ex presidente e protagonista della crescita della grande Osimana, che ha portato la squadra fino alla Serie D. La città si stringe attorno alla memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore sportivo di tutti. La sindaca Michela Glorio ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l’importanza di ricordare il suo impegno, testimonianza di passione e dedizione per la comunità e il calcio locale.

OSIMO – È venuto a mancare negli scorsi giorni Piero Sabbatini, presidente anni orsono della grande Osimana che raggiunse anche la serie D. Tante le persone che in questi giorni lo hanno ricordato. Iniziamo quindi con la sindaca Michela Glorio: «Esprimo a nome mio personale, dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: osimo - piero - sabbatini - presidente

Prima trasferta fuori Regione da Sindaca! Ieri ho accompagnato a Terni una delegazione dell'autoclub Luigi Fagioli di Osimo in occasione del trentennale dell'autoclub ternano Borzacchini, con il quale la nostra associazione è gemellata. È stata occasione sp Vai su Facebook

Osimo piange Piero Sabbatini, ex presidente della grande Osimana; ?????????? ?? ?????????? ??????????????????, ???????????? ?????????????????????????????? ????????????-???????????????????????? ???????? ?? ?????????????? ????????????????, ???????? ?????????????????? ?????????? ?? ???? ????????????; Alberto APPOLLONI.

Osimo, l’assessore Sabbatini ha sposato la sua Federica. Festa grande per le nozze del più giovane in giunta - MSN - OSIMO Festa grande sabato per il matrimonio dell’assessore al Bilancio e alle società partecipate Matteo Sabbatini, il più giovane della giunta Pirani con i suoi 31 anni. Riporta msn.com

Osimo, l’assessore Sabbatini ha sposato la sua Federica. Festa grande per le nozze del più giovane in giunta - Corriere Adriatico - OSIMO Festa grande sabato per il matrimonio dell’assessore al Bilancio e alle società partecipate Matteo Sabbatini, il più giovane della giunta Pirani con i suoi 31 anni. Come scrive corriereadriatico.it