Osimhen Juventus spunta la telefonata | quel club insiste per il bomber del Napoli Cosa può succedere nelle prossime settimane

Le voci sul futuro di Osimhen infiammano il calciomercato: tra telefonate di club come il Galatasaray e l’interesse della Juventus, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà la decisione del centravanti del Napoli? Resta da scoprire se il suo cuore batterà per la Serie A o se le sirene turche lo porteranno altrove. Stay tuned!

Come rivelato dal portale turco Fanatik, l'allenatore del Galatasaray Okan Buruk avrebbe telefonato ad Osimhen per convincerlo a restare, spiegandogli i programmi per la prossima stagione. Il bomber si sarebbe preso del tempo per riflettere, forte anche dei tanti club interessati al suo ingaggio. Il club turco, in ogni caso, insiste per la sua permanenza. Anche il calciomercato Juve rimane sullo sfondo.

