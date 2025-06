Osimhen finanzia il doppio colpo | Napoli pronto all’assalto

Il Napoli torna a sognare con l’ausilio di Osimhen, il colosso nigeriano che potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto di mercato. La questione si sblocca, e il club è pronto a finanziare un doppio colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra e accontentare anche il desiderio di Antonio Conte. Vediamo nel dettaglio le ultime novità che potrebbero cambiare le sorti del calcio napoletano.

Il Napoli attende con ansia che si sblocchi la questione Victor Osimhen ed in tal senso arriva una svolta. E' pronto l'assalto per un doppio colpo che può far davvero felice Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. In casa Napoli da ormai più di un anno va avanti la telenovela che risponde al nome di Victor Osimhen. Gli azzurri ed il nigeriano si sono resi protagonisti di una serie di sgambetti reciproci che hanno bloccato, fino a questo momento, la partenza del nigeriano, ormai fuori dal progetto azzurro e con nessuna possibilità di un reintegro. Da questo punto di vista, sono tanti gli elementi da valutare e da tenere in considerazione.