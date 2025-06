Osimhen e non solo gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di diversi club Footmercato

diversi club in una fase cruciale di calciomercato, generando un effetto a catena che mette in crisi le strategie di acquisto e vendita. Tra indecisioni, attese e trattative ancora aperte, il settore offensive si trasforma in un vero e proprio rebus, lasciando tifosi e dirigenti con il fiato sospeso. La domanda ora è: quando si sbloccherà questa intricata situazione?

Non solo Victor Osimhen sta bloccando il mercato del Napoli dato che non ha ancora deciso la sua prossima destinazione; anche altri centravanti, in uscita dai loro club, non riescono a trovare accordi con altre squadre e stanno mettendo in difficoltĂ le dirigenze. Un intreccio di giocatori che fatica a trovare sbocchi, una sorta di “fiera dell’Est” di cui, però, non si intravede la fine. Gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di alcuni club, come Osimhen. Footmercato scrive: Victor Osimhen, Benjamin Sesko e Viktor Gyökeres sono in trepidante attesa di cambiare squadra. Quasi ogni giorno, si parla dei tre attaccanti in partenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen e non solo, gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di diversi club (Footmercato)

In questa notizia si parla di: stanno - bloccando - mercato - osimhen

Victor Osimhen è l'oggetto pregiato, più pregiato, di questo mercato estivo. Il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasary ha sinora rifiutato perentoriamente le faraonico offerte arrivate dall'Arabia, dall'Al Hilal di Inzaghi, club dispost Vai su Facebook

Osimhen e non solo, gli attaccanti d'élite stanno bloccando il mercato di diversi club (Footmercato); Napoli, Osimhen rischia di bloccare il mercato: andrà in ritiro? Il precedente Koop e Juve alla finestra; Osimhen da idolo ad incubo dei napoletani: il nigeriano può bloccare ancora il mercato.

Osimhen e non solo, gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di diversi club (Footmercato) - Non solo Victor Osimhen sta bloccando il mercato del Napoli, anche altri attaccanti, in uscita dai loro club, non riescono a trovare accordi. Come scrive ilnapolista.it

Osimhen, ultimo anno a Napoli: niente rinnovo ma assieme per forza sino a giugno - Sportmediaset - Chelsea, Al Ahli in Arabia Saudita e Psg le potenziali acquirenti dell’attaccante nel mercato invernale. Da sportmediaset.mediaset.it