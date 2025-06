Oshi no Ko | il live-action su Prime Video conclude tutta la storia ancora prima dell' anime

Oshi no Ko, il live action disponibile su Prime Video, ha sorprendentemente concluso l'intera saga ancora prima dell'anime, offrendo ai fan un'anticipazione coinvolgente e intensa. Questa serie, adattamento del celebre manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, in soli otto episodi, narra una storia ricca di emozioni, tragedie e ambizioni, lasciando il pubblico con la voglia di scoprire cosa succederà nel futuro.

La serie live-action ufficiale Oshi no Ko, disponibile in streaming su Prime Video, ha mostrato il capitolo finale dell'adattamento dell'amato manga. Dopo l'esordio nei cinema giapponesi a dicembre 2024, Oshi no Ko: The Final Act, serie live action tratto dal celebre manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, sbarca su Prime Video per il pubblico internazionale. La serie conclude la storia in otto episodi, raccontando la parabola tragica e ambiziosa di Ai Hoshino e dei suoi figli, Aqua e Ruby. Un addio in scena: il live action di Oshi no Ko si chiude con un film Con l'acclamata serie drammatica in otto episodi, Oshi no ko si congeda (per ora) dai fan con The Final Act, lungometraggio che fonde le atmosfere .

