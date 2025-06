Oscar Martín Romics d’Oro della 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma

Preparatevi ad immergervi nel mondo dell’illustrazione e del fumetto con una delle figure più poliedriche e amate d’Europa. Oscar Martín, maestro riconosciuto per la sua capacità di spaziare tra generi e stili, sarà onorato con il Romics d’Oro alla 35^ edizione del festival, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma. Un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore!

Oscar Martín, una delle firme più versatili e apprezzate del fumetto europeo, capace di spaziare con disinvoltura dai personaggi dell'animazione classica a narrazioni cupe, violente e ricche d'azione, sarà celebrato con l'assegnazione del Romics d'Oro durante la 35^ edizione del Festival, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma. Debutta a metà degli anni Ottanta lavorando come disegnatore per Tom & Jerry, storica licenza realizzata per l'editore tedesco Condor. Alla fine del decennio entra anche nel mondo Disney, collaborando fino ai primi anni Duemila principalmente con i mercati olandese e danese, per i quali firma numerose storie con protagonisti i personaggi iconici della casa di Burbank.

