Osasuna chiude la porta alla Juventus di Boyomo

Osasuna mette un freno alle ambizioni della Juventus e di altri grandi club europei: per Inzo Boyomo, l’orizzonte si chiude. La direttiva spagnola ha deciso di blindarlo, respingendo qualsiasi offerta, tra cui quella dei bianconeri, che aveva raggiunto i 15 milioni di euro. Una mossa decisa che sottolinea quanto il giovane talento sia considerato una pedina preziosa da tutelare a ogni costo. La strada verso il futuro si fa sempre più incerta e affascinante.

2025-06-26 08:49:00 Il web è in trepidazione: Clausola o niente. Questo è il “modus operandi” della direttiva di Osasuna Per gestire la situazione di INZO BOYOMO. I grandi club in Europa cercano Costringe Braulio a rifiutare tutti i tipi di offerte per lui. L’ultimo è stato della Juventus. Secondo Diario de Navarra, la proposta verbale Raggiunse fino a 15 milioni di euro, il triplo di quanto costava la sua firma da Valladolid Solo una stagione. Tuttavia, la direzione sportiva del dipinto rossastro ha già avvertito che sarebbe stato inviato al Prezzo di vendita massimo Con i suoi giocatori più preziosi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: osasuna - juventus - boyomo - chiude

Translate postNo dell'Osasuna alla #Juventus per Enzo #Boyomo. Il difensore centrale verrà liberato solo dietro versamento di una cifra come minimo pari alla sua clausola di rescissione. Qui il profilo del calciatore: https://transfermarkt.it/enzo-boyomo/p Vai su X

Juve, dalla Spagna: l’Osasuna rifiuta 15 milioni per Boyomo; Juve, offerta da 15 milioni di euro per Boyomo: l'Osasuna ne vuole 25; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - La Juve si avvicina a Sancho. L'Osasuna rifiuta offerta da 15 milioni per Boyomo. Si tratta per Conceicao e Kolo Muani. Telefonata di Buruk ad Osimhen. Fiorentina su Kostic.

Chi è Enzo Boyomo, alla scoperta del nuovo obiettivo di mercato della Juventus - Enzo Boyomo ha 23 anni ed è nato a Tolosa il 7 ottobre 2001, da una famiglia originaria del Camerun. Segnala tag24.it

Barcellona-Osasuna, Boyomo percorre 8mila chilometri con 3 aerei per esserci - Sky Sport - Osasuna, Boyomo percorre 8mila chilometri con 3 aerei per esserci osasuna. Secondo sport.sky.it