Orvieto controlli della Polizia Locale | sanzioni per abusivismo e guida in stato di ebbrezza

Negli ultimi tempi, Orvieto ha visto un aumento delle attività di controllo da parte della Polizia Locale, impegnata a tutelare cittadini e visitatori dai rischi dell'abusivismo e della guida in stato di ebrezza. Recenti interventi hanno portato alla scoperta di due Ncc abusivi in Piazza Duomo, con sanzioni pecuniarie e misure esemplari. Questi controlli rappresentano un passo importante per mantenere la sicurezza e l’ordine nella splendida città umbra.

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Orvieto ha intensificato i controlli sul territorio comunale, concentrandosi soprattutto sul contrasto all’abusivismo commerciale e turistico. Due Ncc abusivi sono stati fermati in Piazza Duomo: per entrambi sono scattati una multa da milleottocento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: orvieto - controlli - polizia - locale

DA SABATO 7 GIUGNO IL MERCATO SETTIMANALE TORNA IN PIAZZA DEL POPOLO ? Da sabato 7 giugno il mercato torna in Piazza del Popolo. Lo stabilisce l’ordinanza emessa dal Settore Polizia locale e Mobilità del Comune di Orvieto che ha preso at Vai su Facebook

Abusivismo e decoro, controlli ad ampio raggio della Polizia locale di Orvieto sul territorio comunale; Sicurezza, telecamere di videosorveglianza in via Roma. Arrivano anche i controlli con il TargaSystem; Il vice sindaco Stefano Spagnoli presenta la nuova nuova Area Pedonale Urbana.

Polizia locale: In un anno a Orvieto dimezzate le multe con l'autovelox. Per il 2024 riorganizzazione della ztl - Il Messaggero - Tirando le somme, il 2023 si è caratterizzato per i controlli sulle strutture ricettive extralberghiere. Lo riporta ilmessaggero.it

Orvieto: vendevano funghi su strada, due ambulanti multati per oltre 10mila euro ciascuno - Il Messaggero - La polizia locale di Orvieto ha sanzionato due venditori ambulanti per commercio di funghi in maniera itinerante. ilmessaggero.it scrive