Orsolini nel mirino dell’Arabia | ecco quanto hanno offerto per averlo

Riccardo Orsolini, uno dei talenti più brillanti del Bologna, si trova nel mirino del calcio internazionale. L’Al-Qadsiah, club saudita, avrebbe proposto un’offerta strabiliante di 10 milioni di euro netti all’anno per portarlo in Arabia, più 25 milioni al Bologna. Un affare che scuote il mercato e apre nuovi scenari sul futuro del giocatore. Ma cosa riserva il destino per il fantasista? Restate con noi per scoprirlo.

Bologna, 26 giugno 2025 – Dieci milioni netti all’anno al giocatore e 25 al Bologna per accaparrarselo. Sarebbe questa l’offerta che il club saudita dell’Al-Qadsiah avrebbe fatto ai rossoblù per ingaggiare Riccardo Orsolini (così come riportato da Sky Sport). Un’offerta monstre, che fa riflettere, ma che non sorprende, visto che nei giorni scorsi la stessa società saudita ha provato ad imbastire una trattativa anche con la Fiorentina, per pagare la clausola rescissoria di 52 milioni legata a Moise Kean (valida dall'1 al 15 luglio) e con tanto di proposta di ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione al centravanti azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Orsolini nel mirino dell’Arabia: ecco quanto hanno offerto per averlo

In questa notizia si parla di: orsolini - mirino - arabia - ecco

Orsolini nel mirino dell’Arabia: ecco quanto hanno offerto per averlo; Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile.

Orsolini nel mirino dell’Arabia: ecco quanto hanno offerto per averlo - Qadsiah ha offerto 10 milioni netti all’anno al 7 rossoblù e 25 milioni alla società per accaparrarsi il capitano. Segnala sport.quotidiano.net

Sky Sport | Bologna, offerta monstre per Orsolini dall’Arabia: la risposta del giocatore - Il Bologna trema, è in arrivo un offerta pazzesca per Orsolini: le cifre e la risposta del giocatore ... Si legge su fantamaster.it