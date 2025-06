Orsara Jazz Festival il programma della trentesima edizione

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del jazz: l’Orsara Jazz Festival celebra i suoi trent’anni con un ricco programma di tre giorni di musica, masterclass e incontri esclusivi. Dal 26 al 28 luglio, il piccolo borgo di Orsara (FG) si trasformerà in un palcoscenico mondiale, ospitando giganti come Avishai Cohen e Dave Holland. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non solo: i concerti sono a...

ORSARA (FG) – Orsara Jazz festeggia trent’anni di musica! Il 26, 27 e 28 luglio torna uno dei Festival Jazz più longevi con tre giorni di concerti e masterclass. Di assoluto rilievo i nomi di questa trentesima edizione: il quartetto del trombettista Avishai Cohen, il leggendario contrabbassista Dave Holland, e poi George Garzone con Lucio Ferrara, Joe Pisto e Fausto Beccalossi, oltre a masterclass e installazioni temporanee. I concerti sono a ingresso gratuito, mentre per la masterclass è necessaria l’iscrizione. Quelle di Dave Holland e Avishai Cohen, attualmente impegnati in un lungo tour europeo, sono le uniche date pugliesi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Orsara Jazz Festival, il programma della trentesima edizione

