Origi dalle colline toscane alla rescissione | il belga guida la lista dei bocciati di Tare

Dalle suggestive colline toscane alla scena del mercato, il volto di Origi si prepara a cambiare rotta: cacciato dai piani del Milan, il belga ora guida la lista dei bocciati di Tare. La sessione estiva si svela come un vortice di cessioni e decisioni, con i rossoneri pronti a liberarsi di chi non rientra più nel progetto. È un momento di svolta che potrebbe rivoluzionare la squadra; scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime sul mercato in uscita del Milan: i rossoneri pronti a cedere tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani, a partire dall'ex Liverpool E' stata una giornata ancora una volta intensa per il Milan. Igli Tare ha trovato l'accordo con il Como per la cessione di Malick Thiaw, che adesso deve dare una risposta al Como. (LaPresse) – Calciomercato.it Allo stesso tempo sono arrivati sviluppi importanti per quanto riguarda Divock Origi. L'attaccante belga, sparito dalla scena calcistica ormai da un anno ha varcato i cancelli di Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera.