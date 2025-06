Orietta Berti e Rovazzi | dopo il dissing di nuovo insieme per un singolo estivo

Nonostante la "polemica" live tra Orietta Berti e Rovazzi, ora tra i due artisti la sintonia è massima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Orietta Berti e Rovazzi: dopo il "dissing" di nuovo insieme per un singolo estivo

In questa notizia si parla di: orietta - berti - rovazzi - dissing

Fabio Rovazzi, la lite in diretta con Orietta Berti: "Dovrai spiegarlo in tribunale" - Una disputa inaspettata ha scosso le acque tranquille di una diretta Twitch tra Fabio Rovazzi e Orietta Berti, culminando con un acceso scambio di parole che potrebbe finire in tribunale.

"Dissing" tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due, ospiti di una live su Twitch, si sono resi protagonisti di un piccolo botta e risposata dai toni falsamente esagerati. Vai su Facebook

Orietta Berti e Rovazzi: dopo il dissing di nuovo insieme per un singolo estivo; Orietta Berti e Fabio Rovazzi litigano in diretta: tutta colpa di un tormentone; Orietta Berti rimprovera Fabio Rovazzi: Ha detto che è andato in vacanza, ma non mi convince.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi, il grande ritorno con Cabaret: quando esce il nuovo singolo - Cabaret è il titolo del nuovo singolo che vede Orietta Berti collaborare nuovamente con Fabio Rovazzi. Secondo alphabetcity.it

Orietta Berti rimprovera Fabio Rovazzi: “Ha detto che è andato in vacanza, ma non mi convince” - I due, ospiti di una live su Twitch, si sono resi protagonisti di un piccolo botta e risposata dai toni falsamente esagerati. Segnala fanpage.it