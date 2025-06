Orientamento corsi L’Ateneo di Firenze presenta tutta l’offerta Primo open day al Pin

Se sei uno studente in cerca di nuove opportunità o semplicemente curioso di scoprire l’offerta formativa dell’Università di Firenze, non puoi perdere il primo Open Day a Prato! Martedì 15 luglio, presso la sede del Pin, questa è un’occasione unica per conoscere da vicino i corsi, incontrare docenti e scoprire tutte le possibilità che l’ateneo ha pensato per te. Un evento imperdibile per aprire i tuoi orizzonti accademici!

Martedì 15 luglio sarà una data da segnare per tanti studenti pratesi e non solo: per la prima volta l’ Università di Firenze sceglie Prato per presentare ufficialmente la propria offerta formativa. Un debutto importante, ospitato dalla sede della Fondazione Pin – Polo universitario Città di Prato, in piazza dell’Università, con inizio alle 9. Si tratta del primo open day ufficiale dell’Ateneo fiorentino mai organizzato in città: una iniziativa che rafforza il legame tra l’università e il territorio pratese, con uno sguardo sempre più aperto al mondo. La giornata si rivolge sia ai neodiplomati che vogliono orientarsi tra i corsi di laurea, sia agli studenti triennali che stanno valutando come proseguire il proprio percorso di studi con una laurea magistrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orientamento corsi. L’Ateneo di Firenze presenta tutta l’offerta. Primo open day al Pin

Da Fondazione Cr Firenze 200mila euro per sostenere giovani ricercatori nell’Ateneo - Firenze si conferma un punto di riferimento per l'innovazione, grazie al generoso sostegno della Fondazione Cr Firenze: 200mila euro dedicati ai giovani ricercatori dell'ateneo.

Ateneo Firenze, corsi semestre filtro medicina al via 1/9. 'Dovrebbero durare fino 10 novembre, primo appello 20 novembre'

UN'OFFERTA DIDATTICA A 360 GRADI, UN TRAMPOLINO DI LANCIO VERSO L'OCCUPAZIONE È la panoramica sull'Università di Firenze raccontata da repubblica.it per informare chi si accinge a fare le sue scelte dopo l'esame di #maturità. Sono 148 i

