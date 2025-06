ordinanza che limita la musica il tar rigetta il ricorso di un locale

L’ordinanza che limita la musica nei locali di Cervia ha appena superato un importante ostacolo legale. Il Tar dell’Emilia-Romagna ha infatti respinto il ricorso di un locale della riviera cervese, confermando la legittimità del provvedimento firmato dal sindaco. Questa decisione sottolinea come la tutela della tranquillità pubblica possa prevalere rispetto agli interessi commerciali, rafforzando l’autorità delle istituzioni nel garantire il benessere della comunità.

Il Tar lo ribadisce: l'ordinanza del Comune di Cervia che limita la musica nei locali, firmata dal sindaco di Cervia dopo una serie di episodi che avevano creato allarme, è legittima. I giudici del tribunale amministrativo dell' Emilia-Romagna infatti hanno rigettato l'istanza di sospensiva di un locale della riviera cervese che aveva impugnato il provvedimento nella parte in cui si regolamenta l'attività musicale. L'ordinanza, infatti, stabilisce limiti acustici per i locali e in particolare lo stop alla musica a partire dall'una di notte, invece che alle tre, come avveniva in precedenza. Per il Tar (presidente Paolo Carpentieri, estensore Alessio Falferi), che si è pronunciato dopo la discussione in camera di consiglio, l'eventuale danno all'attività sarebbe comunque di lieve entità, tenuto conto che l'ordinanza è valida solo fino al 29 giugno.