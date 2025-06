Orban | no a Ucraina in Ue con Kiev entra anche la guerra

Il premier ungherese Viktor Orban mette in guardia sull'ingresso dell'Ucraina nell'UE, sottolineando come questa decisione potrebbe portare a un allargamento dei conflitti e mettere a rischio la sicurezza comunitaria. La sua posizione riflette le tensioni crescenti tra i paesi membri sulla gestione della crisi ucraina e sulle implicazioni di una possibile adesione. Ma quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione sul futuro dell'Europa?

Bruxelles, 26 giu. (askanews) - Il premier ungherese Viktor Orban ha detto di essere contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. "Se ci integriamo, se integriamo l'Ucraina nell'Unione Europea, integriamo la guerra - ha dichiarato poco prima del Consiglio europeo a Bruxelles - non vogliamo stare insieme in una comunitĂ con un Paese che è in guerra e rappresenta un pericolo imminente per noi. PerchĂ© se un membro dell'Unione Europea è in guerra, significa che l'Unione Europea è una guerra e questo non ci piace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

