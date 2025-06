Ora sappiamo la verità Garlasco colpo di scena dall’ex comandante dei Ris

Ora sappiamo la verità su Garlasco: dall'ex comandante dei RIS Luciano Garofano arriva una svolta sorprendente. Intervenendo a Genova, dove è consulente per il caso Borrelli, Garofano analizza i nuovi risultati dell’incidente probatorio, rivelando dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola. La sua esperienza e le recenti scoperte aprono uno spiraglio di voce nuova nel mistero irrisolto di Chiara Poggi, lasciando tutti con un solo dubbio: cosa ci aspetta ora?

Luciano Garofano, comandante dei Ris di Parma tra il 1995 e il 2009, è tornato a parlare del caso di Garlasco mentre si trovava a Genova, dove oggi è consulente della procura per il cosiddetto “delitto del trapano”, l’omicidio irrisolto di Maria Luigia Borrelli del 1995. Il generale, figura centrale nelle indagini sulla morte di Chiara Poggi, ha commentato i risultati dell’incidente probatorio recentemente emersi, che sembrano confermare ancora una volta l’assenza di tracce alternative sulla scena del crimine. Nessun nuovo dna, solo quello della vittima, su oggetti come i rifiuti e quanto trovato in cucina la mattina dell’omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it