ora i pm puntano sulle impronte latenti dal fruttolo al capello cosa sappiamo

Le recenti indagini sui casi di Garlasco hanno portato alla luce dettagli sorprendenti, con impronte latenti che collegano gli oggetti di uso quotidiano alle persone coinvolte. Dal Fruttolo con il DNA di Chiara Poggi alle tracce di Alberto Stasi sull’Estathè, ogni scoperta svela un nuovo capitolo della complessa verità . Ma cosa ci rivelano realmente queste tracce genetiche? Scopriamolo insieme nel prosieguo dell'indagine.

Sul Fruttolo c'è il Dna di Chiara Poggi, sull'Estathè invece c'è la traccia di Alberto Stasi, l'allora fidanzato e unico condannato per l'omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco. Sono i primi risultati genetici - anticipati da Il Tempo - dell'incidente probatorio sulla spazzatura mai analizzata in casa Poggi. Gli esiti finora raggiunti dalla genetista Denise Albani, scelta come perito dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, insieme al dattiloscopista Domenico Marchegiani, non offrono appigli all'inchiesta della Procura di Pavia che ha riaperto il caso e ha indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già archiviato otto anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it