Ora che è morto Alvaro Vitali è un genio Quando soffriva perché non lavorava non se lo filavano | lo sfogo di Gloria Guida

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, un vero genio che ha saputo portare sorrisi e emozioni sul grande schermo, anche nei momenti difficili della sua vita. Gloria Guida, sua collega e amica, ricorda con affetto gli anni d’oro e il talento di Vitali, rivelando un lato inedito di uno degli attori più amati degli anni '70 e '80. La sua storia ci insegna come la passione possa prevalere anche nelle avversità, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di tutti.

“ Sono un po’ arrabbiata “, ha raccontato Gloria Guida nella puntata di mercoledì 25 giugno de “ La Volta Buona “. L’attrice e conduttrice è tornata a parlare dopo la morte di Alvaro Vitali con cui ha lavorato in svariati film tra gli anni ’70 e ’80. “Ho avuto la fortuna di lavorare con Alvaro. Ho fatto un film con lui, Lino Banfi e altri grandi nomi dell’epoca e ho dei ricordi molto piacevoli, di una persona che lavorava ma che si divertiva”. Gloria Guida ha raccontato a Caterina Balivo il motivo del suo malumore. “Sono arrabbiata perché si ricorda Alvaro adesso che non c’è più, mentre quando urlava che voleva lavorare, che soffriva per la mancanza di lavoro e di proposte, nessuno lo accontentava per non dire che nessuno se lo filava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ora che è morto, Alvaro Vitali è un genio. Quando soffriva perché non lavorava, non se lo filavano”: lo sfogo di Gloria Guida

