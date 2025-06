Ora basta intervenga la Procura I genitori di Chiara Poggi inferociti | cosa sta succedendo

La vicenda giudiziaria di Chiara Poggi torna sotto i riflettori, con le famiglie coinvolte che ora chiedono l’intervento della procura. I genitori di Chiara, feriti e increduli, si scagliano contro le recenti ricostruzioni mediatiche che mettono in discussione la loro versione dei fatti. È tempo di fare chiarezza: la verità deve emergere, perché il senso di giustizia non può essere messo in discussione.

Nuove tensioni nella vicenda giudiziaria sul delitto di Garlasco, a diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi. I legali della famiglia della giovane uccisa il 13 agosto 2007 respingono con forza alcune ricostruzioni emerse in queste ore su testate giornalistiche, secondo cui il fratello della vittima, Marco Poggi, non si trovasse in Trentino nei giorni in cui avvenne il delitto. Secondo quanto affermato in una nota congiunta dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che rappresentano i genitori Giuseppe Poggi e Rita Preda, oltre allo stesso Marco, si tratterebbe di "fantasie" e di "volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte".

