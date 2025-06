Opzione Kessie per il centrocampo della Roma | Al momento non è una priorità

Il calciomercato della Roma accelera, tra cessioni da gestire e trattative in fase di sviluppo. Tra le ipotesi più interessanti, spunta quella di Franck Kessié, un nome che potrebbe portare experience e qualità al centrocampo giallorosso. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, la possibilità di ritrovare Gasperini o di inserirsi in una trattativa concreta resta viva. La dirigenza è pronta a valutare ogni opzione per rafforzare la rosa e puntare all’obiettivo stagionale.

È decisamente entrato nel vivo il calciomercato della Roma, che oltre alla necessità di chiudere qualche cessione per la questione plusvalenze, ha bisogno di iniziare ad imbastire qualche trattativa per le operazioni in entrata. Tra le possibilità delle ultime ore sarebbe spuntata anche l’opzione Franck Kessié, che nella Capitale potrebbe ritrovare Gian Piero Gasperini, anche se per il momento non ci sarebbe nulla di concreto. A Radio Radio mattino, Nando Orsi ha detto la sua: “Kessié è un giocatore più offensivo, mentre Koné è un vero interditore di gioco. Koné ha fatto bene in Italia, mentre Kessié ha avuto un percorso diverso”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Opzione Kessie per il centrocampo della Roma: “Al momento non è una priorità”

