Operazione Terra dei Fuochi blitz in una ditta del casertano trasformata in ' cimitero' dei condizionatori

Operazione Terra dei Fuochi: un blitz ha scoperto una ditta di Castel Volturno trasformata in un vero e proprio cimitero di condizionatori abbandonati. Parti divelte e stoccate illegalmente rappresentano un grave rischio ambientale nel cuore della Terra dei Fuochi. Nel complesso sono state sequestrate decine di pezzi, rafforzando l’impegno delle autorità nel contrastare gli illeciti e tutelare la salute pubblica e il territorio.

Parti di condizionatori, anche divelte, stoccate in una ditta di Castel Volturno. E’ quanto emerso nel corso dell’action day interprovinciale svolto nelle province di Napoli e Caserta per contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi. Nel complesso sono state. 🔗 Leggi su Casertanews.it

