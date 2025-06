Operazione interforze nella Terra dei Fuochi | 11 denunce e multe per quasi 24mila euro

Operazione interforze nella Terra dei Fuochi: un blitz decisivo per tutelare il territorio e la salute pubblica. Con oltre 150 veicoli controllati, 11 denunce e sanzioni per quasi 24mila euro, le forze dell'ordine hanno dimostrato determinazione nel contrasto all'illegalità . Questo intervento rappresenta un passo importante verso un ambiente più sicuro e pulito. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che fa della legalità la propria priorità .

Controlli sono stati messi in atto nella Terra dei Fuochi, in seguito alle direttive impartite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe. Un vero e proprio 'Action day' antisversamento che ha fatto segnare 11 persone denunciate, 9 mezzi di trasporto e 5 tra attività e aree sequestrate, oltre a sanzioni amministrative per quasi 24.000 euro e più di 150 veicoli controllati. Hanno operato contestualmente 28 pattuglie su strada delle Forze dell'ordine tra Carabinieri territoriali, Noe e Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Metropolitana e Provinciale, con il supporto di 6 pattuglie dell'Esercito – Operazione Strade Sicure e di due assetti droni.

