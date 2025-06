Operazione interforze nel cuore del Gad | trovate dosi di droga abbandonate

Operazioni interforze nel cuore del GAD: trovate dosi di droga abbandonate. Un impegno congiunto, coordinato dalla Prefettura di Ferrara, per rafforzare la sicurezza e contrastare efficacemente lo spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue senza sosta questa strategia di prevenzione, che mira non solo a ripristinare la legalità , ma anche a tutelare i cittadini e a restituire serenità alle comunità . La lotta al crimine richiede sforzi continui e collaborazione, perché solo così possiamo costruire un territorio più sicuro per tutti.

Proseguono i servizi interforze che la Prefettura di Ferrara ha inteso avviare all'unisono con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, per garantire il necessario presidio di legalità , operando una sinergica attività di prevenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

