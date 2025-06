Operazione antidroga arrestato 36enne

Continua senza sosta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga a Taranto. Nella serata di ieri, i Carabinieri di Massafra hanno arrestato un 36enne in flagranza di reato, rafforzando il loro ruolo di sentinella della legalità. Questo intervento testimonia la determinazione nel mantenere il territorio sicuro e libero da attività illecite, un passo importante nella tutela della comunità e della sua serenità.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, costantemente impegnati nel presidio del territorio e nella tutela della legalità. Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività è scaturita da una mirata azione info-investigativa che ha indotto i militari a effettuare una perquisizione presso una cantina condominiale riconducibile al sospettato, trasformata in un vero e proprio laboratorio, dove veniva curato, tagliato e suddiviso in dosi lo stupefacente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Operazione antidroga, arrestato 36enne

In questa notizia si parla di: arrestato - operazione - antidroga - 36enne

37enne protagonista dell'"Operazione BESA" arrestato a Bolzano, quanti anni di carcere deve scontare - Un cittadino albanese di 37 anni, protagonista dell'operazione Besa e arrestato a Bolzano per traffico di droga e atti persecutori, dovrà scontare 7 anni di carcere.

Blitz dei carabinieri nel laboratorio della droga in una cantina condominiale. Arrestato un 36enne; Maxi operazione antidroga: arrestato latitante a Piacenza, trovato con 100 grammi d'oro; Spaccio tra Giambellino e Baggio: arrestato 36enne con due chili di Cocaina.

Massafra (TA), blitz antidroga dei Carabinieri: sequestrati oltre 1,3 kg di stupefacenti - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Massafra, in provincia di Taranto, dopo il ritrovamento di oltre un chilo di droga in una cantina condominiale trasformata in laboratorio. Secondo trmtv.it

Gira con addosso eroina e un coltello . Arrestato spacciatore di 36 anni - MSN - Venerdì, nel corso di un servizio antidroga svolto in città, gli agenti della sezione antidroga della ... Lo riporta msn.com