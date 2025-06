Open Day Carta d’Identità Elettronica | 28 e 29 giugno

Se hai bisogno di rinnovare o ottenere per la prima volta la tua Carta d’Identità Elettronica, non perdere l’occasione! Sabato 28 giugno, l’Ufficio Anagrafico di Roma VII apre straordinariamente le porte per un Open Day dedicato alla CIE, con orario dalle 8.30 alle 16.00. Domenica 29 giugno, potrai usufruire di punti informativi in diverse piazze della città. Ricorda: per richiedere la CIE è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento in anticipo.

Sabato 28062025, nuovo Open Day CIE (Carta d’Identità Elettronica) con l’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Anagrafico del Municipio Roma VII – Piazza di Cinecittà 11, dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Domenica 29 giugno saranno aperti gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la sede di via Petroselli 52. Per richiedere la CIE è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9:00 di venerdì 27 giugno fino ad esaurimento delle disponibilità, registrandosi o accedendo con la propria identità digitale al sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https:www. 🔗 Leggi su Funweek.it

