OPAS Banca Ifis su illimity sciolto il patto tra soci della target | adesioni in crescita attesa per la soglia del 60%

Alla vigilia della chiusura dell’Opas promossa da Banca Ifis su Illimity, si registra un passaggio cruciale: l’accordo tra alcuni azionisti si dissolve, aprendo nuove prospettive. Le adesioni continuano a salire, toccando il 32% dopo il premio annunciato, con l’attesa di raggiungere la soglia del 60%. Un quadro che promette di ridefinire il futuro della banca e degli investitori coinvolti, segnando un capitolo decisivo nella vicenda.

L’accordo tra alcuni azionisti di illimity si dissolve prima della chiusura dell’offerta e le adesioni salgono al 32% dopo il premio annunciato da Banca Ifis; esito il 27 giugno Alla vigilia della chiusura dell’Opas promossa da Banca Ifis su illimity si registra un passaggio significativo: il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - OPAS Banca Ifis su illimity, sciolto il patto tra soci della target: adesioni in crescita, attesa per la soglia del 60%

In questa notizia si parla di: banca - ifis - illimity - opas

