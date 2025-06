Onorato | Unire liste civiche in progetto nazionale arricchiamo offerta centrosinistra – Video

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma, propone un progetto ambizioso: unire le liste civiche a livello nazionale per rafforzare l’offerta del centrosinistra. Un’idea che punta a consolidare il dialogo tra politica e cittadini, creando un fronte più coeso e innovativo. Questa strategia potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel panorama politico italiano, favorendo una reale partecipazione e rinnovamento. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà concreta.

(Adnkronos) – "Unire le liste civiche in progetto nazionale, arricchiamo offerta centrosinistra". Le parole di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: onorato - unire - liste - civiche

Onorato: “Unire liste civiche in progetto nazionale, arricchiamo offerta centrosinistra” – Video; Onorato: Unire liste civiche in progetto nazionale, arricchiamo offerta centrosinistra - Video; Onorato: “Unire liste civiche in progetto nazionale, arricchiamo offerta centrosinistra” – Video.

Centrosinistra, Onorato riunisce i civici: “Siamo patrimonio, è ora di progetto nazionale” - Quello di riunire le liste civiche e trasformare il ‘buon governo locale’ in un progetto nazionale. Secondo sardegnareporter.it

Centrosinistra, Onorato riunisce civici: "Siamo patrimonio, è ora di progetto nazionale" - L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda capitolino, ha riunito oggi a Roma oltre 1000 persone, tanti giovani amministratori da nord a sud ... Da adnkronos.com