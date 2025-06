One Piece sbarca a Milano | Rinascente diventa il regno dei pirati tra vetrine gadget ed eventi esclusivi

Preparati a salpare verso un’avventura indimenticabile: dal 8 al 21 luglio, la Rinascente di Milano si trasforma nel regno dei pirati di One Piece, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza unica tra vetrine tematiche, gadget esclusivi e eventi imperdibili. Il quartier generale della ciurma di Cappello di paglia ti aspetta per vivere l’universo di One Piece come mai prima d’ora. Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo dei pirati!

Per la prima volta in assoluto le vetrine di Rinascente si trasformano nell'universo di One Piece e l'iconico store di Milano ospita il colorato mondo dei pirati con numerose attività per tutti. Dal 8 al 21 luglio, Rinascente Milano si trasforma nel quartier generale della ciurma di Cappello di paglia. Un'esperienza immersiva dedicata a One Piece, con vetrine scenografiche, corner di prodotti ufficiali Bandai e Toei Animation, ascensori tematizzati e photo opportunity per tutti i fan (e i curiosi). Una celebrazione della cultura anime nel cuore del fashion milanese, tra pirati, pop e passione.

One Piece torna a Milano! - Ciurma, portando l’avventura direttamente nel cuore della città. Un’occasione imperdibile per tutti i fan e gli appassionati di One Piece di vivere un’esperienza immersiva e indimenticabile, dove realtà e fantasia si intrecciano in un panorama urbano unico nel suo genere.

