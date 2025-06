Ondate di calore stop ad attività lavorative a rischio con temperature elevate

Le ondate di calore si fanno sentire, e per tutelare la salute dei lavoratori, la Regione Sicilia ha deciso di sospendere alcune attività produttive ad alto rischio. L'ordinanza, firmata dal presidente Renato Schifani, entrerà in vigore fino al 31 agosto, imponendo stop temporanei in settori come l'agricoltura. Una misura necessaria per proteggere chi opera sotto il sole cocente, evitando gravi conseguenze sulla salute.

Ondate di calore, arriva lo stop alle attività in alcuni settori produttivi per evitare rischi per gli operai. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e che resterà in vigore fino al 31 agosto. Il divieto riguarda le aziende agricole. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

