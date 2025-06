Ondate di caldo è emergenza | ecco il piano di Asugi categorie a rischio e come proteggersi

Le ondate di caldo 232 rappresentano un'emergenza reale che richiede tempestività e attenzione. Anche le persone sane e attive possono essere colpite, e più l’evento si protrae, maggiori sono i rischi per la salute. Per proteggersi efficacemente, è fondamentale conoscere le categorie a rischio e adottare misure preventive adeguate. Per questi motivi, è essenziale seguire il piano di emergenza e stare al passo con le indicazioni ufficiali.

"Le condizioni di emergenza legate all’ondata di calore possono avere effetti negativi anche sulla salute delle persone sane e attive e non solo per i gruppi di persone a rischio. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Per questi motivi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? EMERGENZA CALDO ? La #protezionecivile ha dichiarato lo stato di allarme per ondate di #calore su tutto il territorio regionale. ? Le alte temperature possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e Vai su Facebook

Il Ministero della Salute ha pubblicato le principali indicazioni per fronteggiare l'emergenza caldo e le ondate di calore. https://bit.ly/3O4ZT2U Abili a Proteggere ha realizzato un video in LIS e sottotitolato. https://bit.ly/3VLrvAt Vai su X

Ondate di caldo, è emergenza: ecco il piano di Asugi, categorie a rischio e come proteggersi; Palermo nella morsa del grande caldo, giovedì da bollino arancione; Caldo, Pronto soccorso sotto pressione: anziani e fragili a rischio.

Piano caldo 2025: come proteggersi dalle ondate di calore? - Puoi chiamare il numero utile 1500 e seguire i consigli pratici per le ondate di calore: ecco il piano caldo 2025. Come scrive medicitalia.it

Emergenza caldo, è operativo il piano per la prevenzione di Ats Brianza - 000 i soggetti a rischio potenzialmente più elevato della media nel nostro territorio LECCO – “Ats Brianza – spieg ... Riporta msn.com