Ondata di calore in arrivo a Milano venerdì e sabato da bollino rosso | previsti fino a 36 gradi

Preparatevi, Milano: un'ondata di calore da record sta per investire la città, con temperature che sfioreranno i 36 gradi venerdì e sabato, causando un bollino rosso. Mentre la Protezione Civile lancia un’allerta gialla per temporali pomeridiani, è fondamentale conoscere le misure per affrontare al meglio questi giorni torridi. Restate sintonizzati: scoprite come proteggervi e vivere al meglio questa calda ondata.

La Protezione Civile della Lombardia ha diffuso un'allerta gialla per temporali su tutta la regione nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno. Il bollettino del ministero della Salute prevede invece un'ondata di calore in arrivo per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno, con temperature che potranno arrivare a 36 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

