Ondata di caldo record sarà un sabato d’inferno sull’Italia | allerta rossa in 18 città

Roma, 26 giugno 2025 – Il grande caldo non molla la presa sull'Italia, anzi rilancia: se oggi sono 6 le città da "bollino rosso", ossia in piena ondata di calore che comporta un rischio per la salute dell'intera popolazione, domani saranno 13, e sabato addirittura 18 sulle 27 totali monitorate dal ministero della Salute che emette il bollettino quotidiano. Oggi le città con il massimo livello di allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, venerdì 27 giugno saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona.